Avenir Telecom : C.A. semestriel en baisse avec le recentrage

Avenir Telecom a dévoilé un chiffre d'affaire semestriel en baisse de 36%, la progression de ses ventes de mobiles et d'accessoires, son nouveau coeur de métier, n'ayant pas totalement compensé le repli de ses activités dans les ordinateurs portables et tablettes, destinées à être arrêtées.



Le groupe marseillais a fait état vendredi soir d'un chiffre d'affaires de 13,6 millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice 2022-2023, contre 21,1 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2021-2022.



Si sa croissance a atteint 10% dans les mobiles et accessoires, sa branche d'ordinateurs portables et de tablettes a, elle, enregistré un chiffre d'affaires résiduel de 1,8 million d'euros sur les six mois clos fin septembre, contre 10,5 millions au premier semestre de l'exercice précédent.



Pour mémoire, Avenir Telecom avait annoncé en juin dernier l'arrêt effectif des ventes d'ordinateurs portables et tablettes, faute de synergies et de perspectives de développement.



Le groupe, recentré sur son nouveau coeur de métier, souligne que les perspectives des ventes de mobiles et d'accessoires se sont quant à elles confirmées.



Son résultat net issu des activités poursuivies est ainsi attendu positif sur les six premiers mois de l'exercice.



L'entreprise, qui affichait une trésorerie disponible de 25,7 millions d'euros à fin septembre, dit par ailleurs analyser des opportunités d'investissement en vue d'enrichir son portefeuille de licences, de conclure de nouveaux partenariats ou de prendre des participations.



Après avoir mandaté un cabinet spécialisé dans le domaine pour l'aider à identifier et valoriser les dossiers, la société espère concrétiser une opération d'ici à la fin de l'exercice.



Suite à ces annonces, le titre se repliait de 1,6% lundi à la Bourse de Paris.



Avenir Telecom conçoit et distribue téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous la marque Energizer dans plus de 55 pays.



