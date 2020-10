Marseille, le 22 octobre 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , a été informé d'une décision favorable concernant la renégociation en cours d'une partie de son passif.

Comme annoncé le 9 juin 2020 à l'occasion de la publication des résultats annuels, Avenir Telecom a proposé à ses créanciers une modification substantielle du plan de remboursement de son passif judiciaire qui s'élevait, à fin mars 2020, à 17,1 millions d'euros. Le Groupe a proposé un remboursement anticipé et immédiat de 20% du montant des créances pour solde de tout compte.

Ce jour, le Tribunal de Commerce de Marseille a décidé de valider un abandon de créances de 4,421 millions d'euros en échange d'un paiement immédiat d'une somme de 1,119 million euros.

Cette opération permet d'accélérer l'assainissement du bilan d'Avenir Telecom par une réduction sensible du passif et une augmentation des capitaux propres via une contribution exceptionnelle au résultat enregistré sur le semestre ouvert à compter du 1er octobre 2020. La société peut en outre s'appuyer sur sa solide trésorerie nette disponible (5,7 millions d'euros à fin mars 2020) et sa ligne de financement obligataire (OCABSA) de 36 millions d'euros dont les conditions suspensives ont toutes étaient levées.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0000066052 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

