J'atteste que les informations contenues dans le présent document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. J'atteste que, à ma connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion dont la table de concordance figure en page 238 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2017/1129 (règlement dit « Prospectus 3 ») et du règlement délégué (UE) 2019/980, sont présentés dans cette section les risques spécifiques au Groupe, et qui sont importants pour la prise d'une décision d'investissement en connaissance de cause. La Société a synthétisé ces risques en 4 catégories ci-dessous sans hiérarchisation entre elles. Toutefois, au sein de chaque catégorie, les risques les plus importants d'après l'évaluation effectuée par la société sont présentés en premier lieu compte tenu de leur incidence négative sur le Groupe et de la probabilité de leur survenance à la date de dépôt du document d'enregistrement universel.

Le Groupe a adopté un modèle économique « sans usine » pour le développement d'accessoires et de téléphones. Adaptés en collaboration entre les sous-traitants et des équipes de la Société situées en France et en Asie, les produits sont, ensuite, fabriqués par les fournisseurs sélectionnés en Asie sous contrat. La fabrication et l'assemblage des produits du Groupe sont réalisés par un nombre limité de sous-traitants. Le développement du Groupe repose notamment sur sa capacité à établir et maintenir des relations de qualité avec ces sous-traitants car la difficulté de ces derniers à respecter leurs engagements de livraison, de qualité ou de respect des délais, ou

des discussions avec d'autres marques ont été initiées afin de réduire sa dépendance à la licence Energizer® mais les différentes analyses de notoriété menées ont démontré que qu'aucune autre marque n'a la reconnaissance mondiale de la marque Energizer. Ainsi le Groupe a réussi à étendre le contrat existant, pour le monde entier, au domaine de l'informatique (ordinateurs portables et tablettes), dans le prolongement naturel de l'expertise déjà démontrée d'Avenir Telecom dans le monde de la téléphonie mobile. Cet écosystème complémentaire répond aux mêmes attentes des clients (robustesse et autonomie des produits) et dispose très souvent des mêmes canaux de distribution. L'extension de l'accord porte également sur les domaines de l'outillage et des équipements électriques, principalement en Europe. Sur ces secteurs en forte croissance et en lien avec l'ADN de la marque Energizer®, Avenir Telecom pourra ainsi développer et commercialiser une large gamme de produits allant des outils électriques et sans fil pour le bricolage et le jardinage aux générateurs en passant par les pompes à chaleur. Avenir Telecom étudie l'opportunité de créer des gammes professionnelles à destination des artisans et des grossistes, en complément des produits grand public.au domaine de l'informatique (ordinateurs et tablettes) ainsi qu'à l'outillage et appareils éléectriques;

Avenir Telecom entretient une relation durable et de confiance avec Energizer Holdings. Il détient la licence Energizer® depuis 2010 sur la gamme d'accessoires mobiles et depuis 2015 sur les téléphones. Ce partenariat permet à Avenir Telecom de bénéficier de la notoriété d'une marque distribuée et reconnue dans plus de 160 pays. Il existe cependant un risque lié au développement d'une offre produit sous l'unique marque Energizer® dans l'éventualité où ce contrat de licence venait à prendre fin (cf section 5.1). L'activité de ventes de mobiles et accessoires sous licence Energizer représente, au 31 mars 2024, 100% du chiffre d'affaires de la ligne « ventes d'accessoires et de mobiles » du tableau de la note 29 des comptes consolidés contre 64,5% au 31 mars 2023. Cette activité est le cœur du recentrage d'activité opéré par le Groupe depuis 2017.

Par ailleurs, il arrive que certains acteurs majeurs du secteur exercent une forte tension sur l'approvisionnement de certains composants ce qui rend parfois difficile les approvisionnements en composants (écrans, connecteurs…) pour les sous-traitants de la Société. La Société ne dispose pas de moyens raisonnables de limitation de ce risque d'approvisionnement. La raréfaction structurelle de certains composants, comme cela s'est produit entre fin 2020 et fin 2022 et comme cela continue de se produire actuellemnt, même si l'on ne parle plus de pénurie structurelle mais ponctuelle, a eu comme conséquence une augmentation progressive et continue du coût de fabrication des produits, ce qui a fini par réduire la marge brute unitaire par produit car il n'a plus été possible de répercuter l'intégralité de cette tendance haussière sur le prix de vente aux clients, une diminution des volumes de produits vendus sur le marché mondial en est la conséquence. La Société ne dispose pas, là non plus, de moyens raisonnables de limitation de ce risque. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021, la Société avait fait le choix sur son deuxième semestre de stopper ses achats de nouveaux produits compte tenu de prix et de délais de fabrication qu'elle a considéré non acceptable. La Société avait ainsi diminué fortement le niveau de son stock de marchandises en ne vendant que des produits déjà fabriqués. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, la Société avait repris la fabrication de la nouvelle gamme et avait reconstitué un stock de marchandises pour répondre à une demande qui était prête à supporter la hausse des prix. Cette hausse des prix, liée à la pénurie de composants, avait continué sur l'exercice clos au 31 mars 2023 mais les clients n'acceptaient plus d'augmentation de prix, la Société avait alors dû renoncer à plusieurs ventes car les prix attendus par les clients étaient en-dessous du prix de revient. Sur l'exercice clos au 31 mars 2024, la pression haussière sur les prix de fabrication s'est stabilisée mais la Société a été confrontée à une pression baissière sur les prix d'achat attendus par les clients du fait d'un pouvoir d'achat en forte baisse des consommateurs finaux.

La Société pourrait également être confrontée aux conséquences résultant de violations par ces fournisseurs des réglementations applicables et/ou des droits de propriété intellectuelle de tiers afférents aux produits qu'ils fabriquent et fournissent à la Société. A titre d'exemple, le choix stratégique de se tourner vers un fournisseur de câbles qui perdrait sa certification Apple exposerait la Société à des retards de production donc à des ruptures de stock, ce qui pourrait affecter négativement et de manière significative ses ventes.

La Société dispose d'une équipe Qualité dédiée, à Shenzhen (Chine) depuis 2019.

Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes :

La Société suit une procédure stricte pour la sélection et la validation de ses sous-traitants (ce processus, même s'il est sécurisant, est long (entre 3 et 6 mois)) de façon à s'assurer au mieux d'établir des liens avec des prestataires de qualité, en limitant le risque de défaillance :

Enquête auprès d'un assureur crédit pour connaître la structure financière du sous-traitant,

sous-traitant, Audit technique et social réalisé par une équipe basée en Chine travaillant exclusivement pour le Groupe,

Tests (techniques et d'usage), effectués par l'équipe d'ingénieurs basée au siège de la Société, sur des produits actuellement fabriqués par le sous-traitant pour vérifier la qualité de son travail,

sous-traitant pour vérifier la qualité de son travail, Audit technique et social réalisé par une société indépendante,

Soumission à Energizer Holdings du dossier du sous-traitant pour validation et accord dans le cas de fabrication de produits sous licence Energizer®.

La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé, étant considéré que :

la Société ne peut pas fournir de garantie sur le fait que ses sous-traitants poursuivront leurs relations commerciales avec elle dans la durée ou maintiendront un niveau opérationnel en phase avec ses besoins et en cas de défaillance la Société pourrait ne pas être en mesure de les remplacer rapidement,

sous-traitants poursuivront leurs relations commerciales avec elle dans la durée ou maintiendront un niveau opérationnel en phase avec ses besoins et en cas de défaillance la Société pourrait ne pas être en mesure de les remplacer rapidement, la Société n'est pas à l'abri de difficultés techniques de ses sous-traitants ou de pénurie de composants pouvant retarder ou empêcher la livraison d'une partie de ses clients.

3.1.1.3 Risque de dépendance à la Chine

Le Groupe fait exclusivement fabriquer ses produits en Chine.

Une évolution défavorable du contexte politique, socio-économique et réglementaire en Chine ou entre la Chine et d'autres nations peut affecter la situation financière et la rentabilité du Groupe. Il en a été de même avec la nouvelle crise sanitaire à laquelle la Chine a été à nouveau confrontée depuis fin 2021 jusqu'à fin 2022 qui a engendré des blocages importants des moyens de logistique ou de transport pouvant générer des retards de livraison, des retards de fabrication. Les tensions entre les États-Unis et la Chine, qui se durcissent depuis le début de la guerre en Ukraine, impactent le commerce mondial, générant notamment un ralentissement de la croissance. Ainsi même si de gands groupes américains ont abandonnés les constructions d'usines de fabrication de composants sur le sol américains, si plusieurs pays venaient à mettre en pratique ce que les Etats-Unis menacent de faire depuis plusieurs mois, à savoir d'appliquer des fiscalités spécifiques aux importations de produits chinois du fait d'une volonté de baisser leur niveau de dépendance à la Chine, la rentabilité et la perennité du Groupe pourraient également être impactées.

10 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom