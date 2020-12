Avenir Telecom : Evolution de la gouvernance et mise à disposition du rapport financier semestriel

Évolution de la gouvernance et mise à disposition du Rapport Financier semestriel

Marseille, le 2 décembre 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce une évolution de sa gouvernance.

Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano, co-fondateurs d'Avenir Telecom en 1989 et respectivement

PDG et DG Délégué du Groupe, ont fait évoluer progressivement l'organisation de l'entreprise et la répartition des rôles au cours des derniers mois. Jean-Daniel Beurnier, tout en confirmant son attachement et son engagement dans le Groupe en se consacrant aux grandes orientations stratégiques, s'est progressivement désengagé de la gestion opérationnelle de l'entreprise pour mener à bien d'autres projets personnels. Dans le même temps, Robert Schiano a élargi son périmètre d'intervention à l'ensemble des fonctions de Direction Générale.

Dans ce cadre, Jean-Daniel Beurnier a proposé au Conseil d'Administration de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Le Conseil a approuvé cette proposition à l'unanimité, confirmant Jean-Daniel Beurnier comme Président du Conseil et nommant Robert Schiano en qualité de Directeur Général.

Mise à disposition du Rapport financier semestriel

Avenir Telecom annonce également annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2020.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Information financière » sur le site Internet de la société :

corporate.avenir-telecom.com

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®. Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT).

L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

