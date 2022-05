Marseille, le 17 mai 2022. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce son chiffre d'affaires annuel ainsi que sa prévision de résultats pour l'exercice 2021-2022 (période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022).

(en millions d'euros) 2020-2021 2021-2022 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 16,1 43,8 +171,5% Résultat opérationnel (1,8) NC ↑ Charges financières nettes (1,1) NC ↑ Résultat net des activités poursuivies (2,9) NC ↑





Record de chiffre d'affaires depuis l'exercice 2017-2018

Avenir Telecom termine l'exercice 2021-2022 sur un chiffre d'affaires annuel de 43,8 millions d'euros, soit une multiplication par 2,7 par rapport à son niveau de revenus de l'exercice précédent. Surtout, le Groupe retrouve un niveau d'activité inégalé depuis l'exercice 2017-2018[1], période au cours de laquelle Avenir Telecom a mis en œuvre son plan de continuation. Par ses choix stratégiques, la Direction démontre ainsi sa capacité à renouer avec des volumes d'affaires significatifs.

Cette croissance résulte d'une croissance de 22% des facturations issues de l'activité de vente de téléphones mobiles et d'accessoires (24,2 millions d'euros) et de l'apport des ventes d'ordinateurs portables (19,7 millions d'euros) démarrées au cours de l'exercice.

Cette nouvelle activité a porté les ventes en Europe, Moyen Orient et Afrique (75% du chiffre d'affaires), alors que la zone Asie (25% du chiffre d'affaires) a bénéficié de l'expansion continue du réseau de distribution de téléphones mobiles.

Forte amélioration du résultat des activités poursuivies

Grâce à cette croissance et à une très bonne maîtrise des coûts dans un environnement macroéconomique pourtant complexe (pénurie de composants et difficultés logistiques notamment), Avenir Telecom devrait présenter des comptes annuels en progrès continu avec un résultat opérationnel et un résultat net des activités poursuivies en nette amélioration par rapport à leurs niveaux de l'exercice 2020-2021.

Là encore, il s'agira tout simplement des meilleurs résultats publiés depuis la mise en œuvre du plan de relance1.

Trésorerie disponible de 25 millions d'euros à fin mars 2022

Fort de ce solide niveau de résultat et d'une trésorerie disponible de 25 millions d'euros à fin mars 2022, contre 16,2 millions un an plus tôt, Avenir Telecom aborde le nouvel exercice qui vient de s'ouvrir avec sérénité.

Le Groupe dispose plusieurs options stratégiques pour entretenir sa dynamique commerciale et financière et dévoilera ses projets de développement à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Hors résultat des activités non poursuivies

