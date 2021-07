Avenir Telecom : Premier bilan très favorable du rapprochement entre Avenir Telecom et Thomson Computing, confirmant les synergies industrielles, commerciales et financières

Marseille, le 28 juillet 2021. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , dresse un premier bilan très favorable du rapprochement annoncé le 3 juin dernier avec Group SFIT (Thomson Computing), concepteur et distributeur d'ordinateurs portables et d'accessoires informatiques commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque THOMSON.

Pour mémoire, l'ambition des deux partenaires est de mettre en œuvre des synergies industrielles, commerciales et financières pour poursuivre la success story de la marque Thomson Computing.

Synergies industrielles avec des effets immédiats sur les approvisionnements et la logistique

Avenir Telecom a mis son expertise reconnue dans l'approvisionnement en composants, l'assemblage auprès d'usines référentes et la logistique internationale au service de Thomson Computing dès le début de leur collaboration.

Les premiers effets de cette alliance sont aujourd'hui visibles avec une économie sur les frais de transport assortie d'une réduction des temps d'approche. Cette double performance permet d'améliorer la compétitivité et la disponibilité des produits dans un contexte de pénurie mondiale de composants.

D'autres réservoirs de productivité ont d'ores et déjà été identifiés et seront mis en œuvre progressivement grâce à l'excellent travail collaboratif réalisé entre les équipes d'Avenir Telecom et de Thomson Computing.

Synergies commerciales avec une participation commune au dernier Mobile World Congress

Avenir Telecom offre aussi à Thomson Computing l'opportunité d'approcher de nouvelles catégories de clients dans l'univers de la téléphonie mobile à l'heure de la convergence accélérée entre les plateformes.

C'est dans ce cadre que les deux partenaires ont organisé ensemble une session virtuelle de présentation lors du Mobile World Congress 2021 qui a eu lieu du 28 juin au 1er juillet dernier. L'occasion pour Thomson Computing de présenter sa toute nouvelle gamme d'ordinateurs ultraportables dotés d'une puce de connexion en 5G pendant qu'Avenir Telecom dévoilait ses tous nouveaux Smartphones Energizer Mobile® également compatibles avec les réseaux à très haut débit de dernière génération.

Synergies financières grâce à la ligne de financement en obligations convertibles

Enfin, Avenir Telecom fait bénéficier à Thomson Computing de sa force de frappe financière grâce à la trésorerie issue de la ligne de financement en obligations convertibles. Au 31 mars 2021, Avenir Telecom disposait ainsi d'une trésorerie de 16,2 millions d'euros et a levé, net de frais, 6 millions d'euros additionnels depuis le 1er avril 2021.

Cette trésorerie permet d'assurer les paiements des fournisseurs en amont des ventes et de supporter le coût financier des stocks durant la phase de production et de transport jusqu'à la livraison aux clients.

À ce jour, les commandes reçues à livrer sur l'exercice et financées grâce à la ligne de financement en obligations convertibles s'élèvent d'ores et déjà à 34 millions d'euros, soit plus du double du chiffre d'affaires du dernier exercice. L'essentiel de ces commandes ont été passées dans le cadre de l'accord avec Thomson Computing qui devrait contribuer de façon significative à la croissance future. Elles doivent être livrées au cours de l'exercice 2021-2022.

Dans ce contexte favorable, Avenir Telecom et Thomson Computing confirment leur ambition d'aller au-delà de l'accord annoncé en juin en vue d'un rapprochement capitalistique à moyen terme.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale, le 4 août 2021

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l3BrY5ZoY5iVxmydlptobmqZb5tkl5XHa2fHx5VwZJuXcJqVnW9paMqaZnBhmWts

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70466-groupeat_sfit_45j_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews