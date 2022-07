Avenir Telecom : Rapport du CA à l'AGM du 4 août 2022

Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte de la société Avenir Telecom du 4 août 2022 sur les projets de résolutions

Le présent rapport a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis au vote de l'Assemblée Générale.

À titre ordinaire

Approbation des comptes annuels et affectation du résultat

La 1ère résolution a pour objet d'approuver les comptes sociaux de la société Avenir Telecom de l'exercice 2021- 2022 qui se traduisent par une perte de 191 606,34 euros et de donner quitus aux administrateurs.

La 2ème résolution a pour objet d'approuver les comptes consolidés de l'exercice 2021-2022 qui se traduisent par une perte de 767 milliers d'euros.

La 3ème résolution a pour objet d'affecter le résultat de l'exercice 2021-2022 s'élevant à 191 606,12 euros, intégralement au poste « Report à Nouveau ».

Approbation des conventions réglementées

La 4ème résolution a pour objet d'approuver les conventions de la nature de celles visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce mentionnées dans les conclusions du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages en nature

La 5ème résolution a pour objet d'approuver les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunérations totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l'exercice 2022-2023 monsieur Robert Schiano-Lamoriello, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, en raison de ses mandats et de ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article L225-37-2 du Code de commerce.

Rémunération fixe et avantages en nature

La rémunération de monsieur Schiano-Lamoriello est préalablement fixée par le Conseil d'Administration, puis soumise au vote de l'Assemblée Générale.

La rémunération brute de Monsieur Robert Schiano-Lamoriello (16 293,34 euros bruts mensuels), inchangée depuis 2011 et fixée par le Conseil d'Administration de la société Avenir Telecom, l'était au titre au titre de son mandat de Directeur général délégué qu'il partageait jusqu'au 2 décembre 2020 avec le mandat de directeur général de Monsieur Jean-Daniel Beurnier. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société en janvier 2016, cette rémunération a été validée par juge commissaire désigné par le tribunal de commerce, en date du 16 février 2016.

Depuis la démission de Monsieur Beurnier de son mandat de Directeur Général, le 2 décembre 2020, monsieur Robert Schiano-Lamoriello assume désormais seul la fonction et les responsabilités de Directeur Général. Compte tenu de la croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice (dont 22% sur l'activité historique de ventes de mobiles et accessoires) et de la nette amélioration du résultat des activités poursuivies, le Conseil d'Administration du 27 juin 2022 a proposé d'augmenter la rémunération fixe de monsieur Schiano-Lamoriello pour la porter à 19 000 euros bruts mensuels. Monsieur Schiano-Lamoriello a accepté la proposition du Conseil d'Administration.

Rémunération variable et autres éléments de rémunération

Monsieur Robert Schiano pourra bénéficier d'une première rémunération variable de 50 milliers d'euros brutes en complément de sa rémunération fixe à la double condition que (i) la Société soit bien en mesure d'honorer sa prochaine échéance de règlement de son plan de redressement et (ii) que, à la prochaine date d'échéance de règlement de son plan de redressement, la trésorerie du Groupe soit supérieure ou égale à 3 millions d'euros. Ce montant de trésorerie de 3 millions d'euros correspond à la trésorerie moyenne estimée dans le business plan à 10 ans soumis au Tribunal de Commerce de Marseille le 10 juillet 2017 visant à valider le plan de redressement de la Société.