Avenir Telecom : Rapport financier semestriel 2020

Rapport financier semestriel de l'exercice 2020 - 2021

(Période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020)

Conseil d'administration du 1er décembre 2020

Société anonyme au capital de 8 487 973,38 Euros

Siège social : 208 Boulevard de Plombières - 13581 Marseille Cedex 20 351 980 925 RCS Marseille.

Sommaire

III Comptes consolidés intermédiaires et notes annexes ...................................................................................................................................................... 17

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE _______________________________________________________________ 17

ETAT DU RESULTAT GLOBAL TOTAL _______________________________________________________________ 18

BILAN CONSOLIDE _______________________________________________________________________________ 19

TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE ___________________________________________________ 20

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES _____________________________________ 21

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES ____________________ 22

NOTE1. LASOCIETE .................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 NOTE2. RESUMEDESPRINCIPALESMETHODESCOMPTABLES .............................................................................................................................................................. 28 NOTE3. GESTIONDURISQUEFINANCIER .................................................................................................................................................................................................................... 29 NOTE4. IFRS16 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 32 NOTE5. IMMOBILISATIONSCORPORELLES ............................................................................................................................................................................................................... 32 NOTE6. AUTRESACTIFSNONCOURANTSNETS ................................................................................................................................................................................................... 33 NOTE7. STOCKSNETS .............................................................................................................................................................................................................................................................. 33 NOTE8. CREANCESCLIENTSNETTES ........................................................................................................................................................................................................................... 34 NOTE9. AUTRESACTIFSCOURANTS ............................................................................................................................................................................................................................. 34 NOTE10. TRESORERIEETDECOUVERTSBANCAIRES ......................................................................................................................................................................................... 35 NOTE11. DETTESFINANCIERES ............................................................................................................................................................................................................................................ 35 NOTE 12. PROVISIONS - PART COURANTE .......................................................................................................................................................................................................... 35 NOTE 13. AUTRES PASSIFS COURANTS ................................................................................................................................................................................................................. 36 NOTE 14. PASSIF JUDICIAIRE .............................................................................................................................................................................................................................................. 36 NOTE 15. PROVISIONS ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS ACTUALISES .................................................................................................................... 37 NOTE 16. CAPITAUX PROPRES ......................................................................................................................................................................................................................................... 38 NOTE 17. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS ........................................................................................................................................ 39 NOTE18. RESULTATFINANCIER ............................................................................................................................................................................................................................................ 39 NOTE19. IMPOTSSURLESRESULTATS .......................................................................................................................................................................................................................... 40 NOTE20. ACTIVITESNONPOURSUIVIES .......................................................................................................................................................................................................................... 40 NOTE21. INFORMATIONSECTORIELLE ............................................................................................................................................................................................................................ 41 NOTE22. INFORMATIONSURLESPARTIESLIEES .................................................................................................................................................................................................... 42 NOTE23. EFFECTIFS ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 42

PERIMETREDECONSOLIDATION ......................................................................................................................................................................................................................................................... 43

NOTE24. EVENEMENTSPOSTERIEURSALACLOTURE ...................................................................................................................................................................................... 43

I Déclaration des personnes physiques responsables du rapport financier semestriel

«J'atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice»

Le 2 décembre 2020

Jean-Daniel Beurnier - Président du Conseil d'Administration

IIRapport semestriel d'activité au 30 septembre 2020

II.1

Présentation générale

Avenir Telecom est une société de droit français domiciliée à Marseille, France.

Avenir Telecom et ses filiales (« la Société » ou « le Groupe ») sont un acteur de référence dans la distribution de produits et services de téléphonie mobile.

Comme annoncé depuis le début de l'exercice ouvert le 1er avril 2017, le Groupe Avenir Telecom a mis en œuvre un plan stratégique de recentrage de son activité sur la commercialisation de produits fabriqués sous licence exclusive Energizer, à savoir :

 mobiles Energizer;

 accessoires Energizer (chargeurs, câbles, cartes mémoires et protections d'écran),

sur la base d'un modèle de distribution multi-canal : distributeurs spécialisés, opérateurs de téléphonie, marketplace… avec qui il signe des contrats de distribution, soit sélectifs, soit exclusifs.

Avenir Telecom est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

Activités poursuivies

Ventes d'accessoires et de mobiles

Depuis la signature en 2010 d'un contrat de licence de marque avec Energizer, Avenir Telecom commercialise des accessoires de téléphonie fabriqués sous licence Energizer.

Fin 2016, l'analyse du marché du mobile amène Avenir Telecom à croire en la réussite de la commercialisation d'une gamme de mobiles fabriqués sous licence Energizer, compte tenu de la notoriété de la marque. Avenir Telecom décide alors (i) d'arrêter la distribution des mobiles d'autres constructeurs, tout comme celle d'accessoires sous sa marque propre et (ii) d'ouvrir une discussion plus large avec Energizer sur l'étendue de la

gamme de produits pouvant être fabriqués sous licence.

Avenir Telecom signe ainsi avec Energizer Brands LLC, le 8 février 2017, un nouveau contrat d'une durée de 5 ans couvrant différentes licences de marque:

• Energizer pour les mobiles, les accessoires de téléphonie et les cartes mémoires et clés USB ;

• Eveready pour les accessoires de téléphonie et les batteries autonomes.

Ce contrat a été renouvelé le 25 mars 2020 pour une durée de 7 ans, jusqu'au 31 décembre 2026.

Pour l'utilisation des marques Energizer et Eveready, Avenir Telecom paie des redevances de marque à Energizer Brands LLC tous les trimestres qui sont calculées sur les ventes de mobiles et d'accessoires de

téléphonie réalisées sur cette période. Ces redevances sont incluses sur la ligne « coûts des services et produits vendus » du compte de résultat consolidé comme décrit en note 2 des états financiers consolidés.

Ce contrat autorise Avenir Telecom à faire fabriquer et distribuer les mobiles sous licence Energizer dans le monde entier et les accessoires de téléphonie dans le monde entier à l'exception de l'Amérique du Nord (USA et

Canada).

Avenir Telecom fait fabriquer des produits par des usines, basées en Chine, qu'elle ne possède pas ou avec lesquelles elle n'a aucun lien capitalistique. Dans ce business model, Avenir Telecom conçoit et « fabrique » des mobiles et accessoires de téléphonie sans pour autant être propriétaire d'usine, dès lors qu'elle supporte tous les risques attachés aux produits fabriqués qu'elle commercialise, une fois qu'elle les a validés techniquement et

qualitativement à la fin de la production de masse ; elle se présente donc en tant que fabricant de téléphones et accessoires de téléphonie. Les usines, préalablement auditées et validées par Energizer, s'engagent sur la

qualité de leur production, la mise en place de processus de contrôle rigoureux, le respect des délais et la capacité à intégrer les technologies les plus avancées. Avenir Telecom a une équipe interne d'ingénieurs qualité pour répondre à ses exigences de mettre sur le marché des produits fiables à un prix qu'elle estime compétitif.

Avenir Telecom, dans le cadre de ce contrat de licence de marques, a signé un engagement visant à respecter la charte graphique Energizer et Eveready ainsi qu'à la faire respecter par ses distributeurs.

Avenir Telecom a déjà vendu ses produits dans plus de 60 pays dans le monde.