Résultats annuels 2023-2024 : un exercice de consolidation des atouts pour enclencher un nouveau cycle de croissance rentable Marseille, le 16 juillet 2024. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce ses résultats annuels 2023-2024 (période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) arrêtés par le Conseil d'administration du 15 juillet 20241. Deux alliances majeures consolidées au cours de l'exercice Sur le plan stratégique, l'exercice 2023-2024 a été marqué par la consolidation de deux alliances stratégiques majeures qui doivent être au cœur des perspectives de développement. Avenir Telecom a ainsi renforcé ses relations avec KaiOS Technologies, l'éditeur du système d'exploitation dédié aux feature phones soutenu par Google qui donne accès à des dizaines d'applications spécialement optimisées favorisant la transition de la 2G à la 4G dans de nombreux pays. Déjà partenaires depuis 2019, Avenir Telecom et KaiOS Technologies ont signé un accord commercial et capitalistique permettant notamment aux deux groupes de répondre ensemble à des appels d'offres d'opérateurs ou de distributeurs (cf. communiqué du 18 décembre 2023). L'enjeu est majeur à l'heure où les opérateurs télécoms « éteignent » progressivement leurs réseaux 2G et doivent faire migrer leurs bases d'abonnés sur les réseaux 4G nécessitant de nouvelles générations de smart feature phones tels que ceux développés par les deux partenaires. A ce titre, Avenir Telecom est fier d'annoncer que son tout dernier smart feature phone Energizer® E282SC, intégrant KaiOS, a été Elu produit de l'année 2024 dans le Golfe2. Dans le même temps, Avenir Telecom a renouvelé son accord de licence de marque avec Energizer®, initié en 2010 et prolongé jusqu'en 2030. Outre cette marque de confiance, Energizer® a accepté d'élargir l'accord aux domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques (cf. communiqué du 26 février 2024). Sur ces secteurs en forte croissance et en lien avec l'ADN de la marque Energizer®, Avenir Telecom pourra ainsi développer et commercialiser une large gamme de produits allant des outils électriques et sans fil pour le bricolage et le jardinage aux générateurs en passant par les pompes à chaleur. Les nouveaux produits issus de cet accord négocié depuis l'été 2023 seront progressivement commercialisés à partir de la rentrée 2024 (informatique) et de janvier 2025 (outillage et équipements électroniques). Avenir Telecom s'est engagé dans un process exigeant de qualification de ses partenaires industriels afin de répondre aux plus hauts standards de qualité de la marque Energizer®. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le Document d'enregistrement universel, intégrant le rapport financier annuel, sera mis à la disposition du public mercredi 17 juillet 2024 et pourra être consulté sur le site Internet de la société. https://www.poymena.com/gulf/winners-2024/

Résultat opérationnel positif avant coûts centraux (en millions d'euros) 2022-2023 2023-2024 Chiffre d'affaires 23,3 14,1 Dont CA « Mobiles et accessoires » 21,5 14,1 Résultat opérationnel avant coûts centraux 2,1 0,7 Résultat opérationnel (5,8) (7,0) Charges financières nettes 1,4 (0,0) Résultat net des activités poursuivies (4,4) (7,0) Résultat des activités non poursuivies 0,4 0,0 Résultat net (4,0) (7,0) Avant que ces accords stratégiques produisent leurs effets, Avenir Telecom a dû gérer le double impact du recentrage temporaire sur les mobiles et les accessoires (impact de -1,8 million d'euros) et de la forte baisse d'activité de son 1er client qui a perdu ses 2 plus gros contrats au cours de l'exercice précédent (impact de -2,7 million d'euros). Avenir Telecom a ainsi réalisé un chiffre d'affaires annuel de 14,1 millions d'euros en 2023-2024, contre 23,3 millions d'euros un an plus tôt, avec une amélioration progressive de la tendance entre le 1er semestre (-46%) et le 2nd semestre (-30%). Dans ce contexte, Avenir Telecom est parvenu à maintenir un résultat opérationnel positif, avant coûts centraux, à 0,7 million d'euros, dont 0,2 million au 1er semestre et 0,5 million aux 2nd semestre. Après prise en compte des coûts centraux, en légère baisse malgré le renforcement de l'équipe commerciale pour engager le nouveau cycle de croissance, le résultat opérationnel ressort à -7,0 millions d'euros contre -5,8 millions en 2022-2023. Les autres charges nettes (frais financiers et résultat des activités non poursuivies) étant parfaitement maîtrisées, le résultat net ressort identique au résultat opérationnel, à -7,0 millions d'euros. 20 millions de trésorerie disponible à fin mars 2024 Grâce à une structure financière très saine en début d'exercice, Avenir Telecom a pu absorber l'impact de ces résultats tout en conservant un bilan sain à fin mars 2024. La trésorerie disponible ressort ainsi à 20,2 millions d'euros à fin mars 2024, contre 27,8 millions à fin mars 2023, pour des fonds propres de 13,7 millions d'euros et aucune dette financière3. Ambitions pour le prochain exercice Comme annoncé à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel, Avenir Télécom vise un retour à la croissance sur l'exercice 2024-2025. Toutefois, le Groupe constate à court terme un attentisme marqué des grands donneurs d'ordres, notamment en France dans un contexte post- électoral incertain et plus généralement dans de nombreux pays dans un contexte économique 3 Hors dette locative pour 2,4 millions d'euros et passif judiciaire net pour 12,0 millions d'euros