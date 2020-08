Avenir Telecom : Résumé et Note d'opération financement par OCABSA août 2020

Avenir Telecom S.A.

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 6.512.973,38 euros

Siège social : 208, boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20

NOTE D'OPÉRATION

Mise à la disposition du public à l'occasion de l'admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris d'un nombre maximum de 1 224 000 000 actions nouvelles :

Dont un nombre maximum de 720 000 000 actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion de 14 400 OCA ;

Dont un nombre maximum de 504 000 000 actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice d'un nombre maximum de 504 000 000 BSA.

dans le cadre de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Negma Ltd (l' « Investisseur »), de 14 400 bons (les « Bons d'Emission » ou les « BEOCABSA ») susceptibles de conduire à l'émission, en plusieurs tranches sur une durée de 36 mois, de 14 400 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d'une valeur nominale unitaire de 2 500 euros auxquelles seront attachés des bons de souscription d'actions (les « BSA » et avec les OCA les « OCABSA »). Conformément au contrat, les BE ne seront émis que le 12 octobre 2020, soit 10 jours après la fin de la période de suspension de conversion et d'exercice. Ainsi après prise en compte de l'opération de regroupement, qui débutera le 31 août 2020 et s'achèvera le 30 septembre 2020, premier jour de cotation des actions regroupées. et en tenant compte d'une réduction de capital maximale ramenant la valeur nominale de 0,80 euro à 0,05 euro. Le nombre maximum d'actions nouvelles pour lesquelles la Société demande l'admission aux négociations sur Euronext Paris est le nombre théorique maximum d'actions qui pourraient être émises, dans le cas où la totalité des OCA serait convertie et la totalité des BSA serait exercée et où le cours de l'action de la Société serait égal à sa valeur nominale minimale possible de 0,05 euro.

Visa de l'Autorité des marchés financiers

Le prospectus est composé d'une note d'opération, d'un résumé, du document d'enregistrement universel.

Le document d'enregistrement universel a été approuvé le 31 juillet 2020 sous le numéro R.20-017 par l'AMF.

Ce prospectus a été approuvé le 27 août 2020 sous le numéro 20-430 par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2017/1129.

L'AMF approuve ce prospectus après avoir vérifié que les informations qu'il contient sont complètes cohérentes et compréhensibles.

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'émetteur et sur la qualité des titres financiers faisant l'objet du prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l'opportunité d'investir dans les titres financiers concernés. Il est valide 12 mois et, pendant cette période et dans les conditions de l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles..

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé :

du document d'enregistrement universel de la société Avenir Telecom S.A. (la « Société »), enregistré

auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 31 juillet 2020 sous le numéro R-20.017 (le

« Document d'Enregistrement Universel »),

de la présente note d'opération, et

du résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social 208, boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, sur le site Internet de la Société (www.corporate.avenir-telecom.com) ainsi que sur le site

Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

