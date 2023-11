Avenir Telecom : le chiffre d'affaires déçoit, le titre chute

Avenir Telecom a fait état hier soir d'une baisse de quasiment de moitié de son chiffre d'affaires semestriel, ce qui entraînait un décrochage de plus de 10% de son titre à la Bourse de Paris.



Le concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité sous la marque Energizer a réalisé sur la période allant du 1er avril au 30 septembre un chiffre d'affaires de 7,3 millions d'euros, contre 13,6 millions d'euros un an plus tôt.



Le groupe explique avoir pâti du fort recul des commandes de son ancien premier client, qui avait lui-même perdu ses deux plus gros contrats, et de l'arrêt de son activité de vente d'ordinateurs portables et de tablettes.



En dehors de ces deux éléments, le repli d'activité est resté 'maîtrisé', en ligna avec la baisse du marché des smartphones, assure l'entreprise dans un communiqué.



Avec une trésorerie disponible de 24,3 millions d'euros, Avenir Telecom dit vouloir poursuivre ses investissements dans le 'feature phone' (des appareils mobiles aux fonctionnalités basiques) et la diversification produit autour de sa nouvelle marque.



