Avenir Telecom : Chiffre d'affaires annuel 31 mars 2021

Chiffre d'affaires 2020-2021 impacté par la crise sanitaire

mais amélioration sensible attendue des résultats, renforcement de la trésorerie

et mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement

Marseille, le 17 mai 2021. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, publie son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2020-2021 (période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021).

(en millions d'euros) 2019-2020 2020-2021 Var. % Chiffre d'affaires 25,5 16,1 -37% Dont Europe, Moyen-Orient, Afrique 16,7 7,4 -56% Dont Asie 8,5 8,7 +3% Dont Amériques 0,3 0,1 -78%

Comme anticipé et annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels, Avenir Telecom a abordé la seconde moitié de l'exercice avec prudence compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire et à l'ampleur de son impact sur l'économie. Face à la pénurie mondiale de composants électroniques et à l'attentisme de certains clients dans un contexte de nouvelles fermetures des réseaux de distribution physiques, la Direction a suspendu les achats de marchandises, compte tenu de conditions tarifaires et de délai de fabrication jugés trop défavorables. Le Groupe a ainsi privilégié la poursuite de l'assainissement de son bilan. Il en ressort un chiffre d'affaires annuel en repli mais une amélioration sensible des résultats et de la situation financière. Cette position permet d'accélérer l'entrée dans la nouvelle phase du plan de développement avec plusieurs investissements stratégiques en préparation.

Priorité donnée à la région Asie, effet de base défavorable en Europe

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 16,1 millions d'euros, contre 25,5 millions un an plus tôt, avec des performances très contrastées par région.

Ainsi, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires en légère croissance en Asie (+3%), territoire de conquête prioritaire, à 8,7 millions d'euros. Cette zone représente pour la première fois plus de la moitié (54%) des facturations sur un exercice. Cette performance est le fruit des investissements réalisés depuis plusieurs années dans la construction d'un réseau de distribution et l'homologation des produits aux différentes réglementations nationales. Sur l'exercice, Avenir Telecom a notamment réalisé ses premières livraisons en Inde, confirmé son lancement au Vietnam et en Malaisie et poursuivi sa conquête de marchés stratégiques en signant des contrats de distribution, qui devraient générer leurs premières commandes sur le premier semestre 2021-2022, au Bangladesh et au Népal.

Avec 7,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020-2021 contre 16,7 millions d'euros un an plus tôt, la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique paye le plus lourd tribut à la crise. Outre la fermeture de plusieurs points de vente de partenaires et le report de campagnes marketing, le Groupe a