Avenir Telecom est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de téléphones mobiles, de smartphones aux batteries puissantes, d'ordinateurs portables, de tablettes et d'accessoires (chargeurs, produits de connectique, cartes mémoires, clés USB, protections d'écrans, coques renforcées, etc.) sous licence de marque Energizer®. La répartition géographique du CA est la suivante : France (13,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (62%), Asie-Océanie (24,8%) et Amériques (0,1%).

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques