Avenir Telecom : plus forte hausse du marchés SRD à la mi-séance du mercredi 28 juin 2023

Avenir Telecom (+24,01% à 0,22 euro)





Troisième séance de hausse pour Avenir Telecom, qui a dévoilé lundi ses comptes annuels. Sur l'exercice 2022/2023, clos fin mars, le concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité a essuyé une perte nette de 4 millions d'euros contre une perte nette de 0,8 million d'euros, un an auparavant. Dans le même temps, la perte opérationnelle est ressorti à 5,8 millions d'euros contre -1,4 million en 2021-2022. La trésorerie disponible ressort ainsi à 27,8 millions d'euros à fin mars 2023 contre 24,9 millions un an plus tôt. À fin mars 2023, Avenir Telecom affiche des fonds propres de 20,7 millions d'euros et aucune dette financière.