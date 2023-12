Avenir Telecom : prise de participation dans Kai OS

Avenir Telecom a annoncé mardi avoir renforcé son positionnement stratégique sur le marché en croissance des 'smart feature phones' en investissant dans Kai OS Technologies, un concepteur de systèmes d'exploitation pour les téléphones mobiles d'entrée de gamme.



Le groupe marseillais souligne que cette prise de participation minoritaire, d'un montant confidentiel, vient enrichir une relation initiée en 2019 avec la sortie des premiers téléphones de marque 'Energizer' utilisant le système d'exploitation KaiOS.



Il souligne que Kai OS Technologies est soutenu par des acteurs majeurs de l'industrie technologique et des télécommunications, notamment Cathay Innovations, Google, Reliance Jio et TCL.



L'entreprise est à l'origine d'un écosystème de produits et de services numériques abordables et son produit phare, KaiOS équipe plus de 175 millions d'appareils vendus dans plus de 100 pays.



Si les appareils fonctionnant sur cette plateforme nécessitent une mémoire limitée, ils permettent d'avoir accès à des applications telles que WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Search et Google Maps.



