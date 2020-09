MINT : GreenSome Finance n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GreenSome Finance a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre sur Mint (ex. Budget Telecom) et confirmé son objectif de cours de 10,87 euros après l’annonce d’un projet d’OPA à 10 euros. A ce prix, l’offre extériorise une valeur d’entreprise de 51,6 millions d’euros et le groupe se paye 1 fois le chiffre d’affaires 2020 et 10,3 fois l’Ebitda 2020, ce qui apparait raisonnable à l’analyste au vu de ses perspectives de développement très favorables.Il est également proche de son objectif de cours de 10,87 euros, même si celui-ci n'intègre pas le potentiel de la société sur le marché du gaz (effectif à partir du 1er octobre), ni de prime de contrôle.