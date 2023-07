Avenir Wellness Solutions, Inc, anciennement CURE Pharmaceutical Holding Corp, est une société de technologie de plateforme de bien-être qui développe des systèmes d'administration de produits de bien-être, nutraceutiques et topiques. La technologie de la société propose une gamme de vecteurs à libération immédiate et contrôlée conçus pour améliorer l'efficacité des produits, la sécurité et l'expérience des consommateurs pour une gamme d'ingrédients actifs. Sa filiale à 100 %, The Sera Labs, Inc. (Sera Labs), est active dans les secteurs du bien-être et de la beauté en utilisant des technologies et des produits qui reposent sur des formulations scientifiques. Elle vend plus de 25 produits sous les marques Seratopical, Seratopical Revolution, SeraLabs et Nutri-Strips. Sa marque Nutri-Strips propose des films à dissolution orale discrets et de longue conservation. Sa marque Seratopical propose une formulation avancée infusée de cannabidiol (CBD) pour aider les consommateurs à paraître des années plus jeunes. Les produits de Sera Labs sont vendus directement aux consommateurs, ainsi qu'aux chaînes nationales de pharmacies et d'épiceries et aux grandes surfaces.

Secteur Logiciels