Avenue Supermarts Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce de détail organisé et qui exploite des supermarchés sous la marque D-Mart. DMart est une chaîne de supermarchés qui propose à ses clients une gamme de produits axés sur l'alimentation, les biens de consommation courante non alimentaires, les articles d'usage courant et l'habillement. Chaque magasin DMart propose des produits d'utilité domestique, notamment des produits alimentaires, des articles de toilette, des produits de beauté, des vêtements, des ustensiles de cuisine, du linge de lit et de bain, des appareils électroménagers et d'autres produits. La société propose ses produits dans différentes catégories, telles que le linge de lit et de toilette, les produits laitiers et surgelés, les fruits et légumes, la vaisselle, les jouets et les jeux, les vêtements pour enfants, les vêtements pour dames, les vêtements pour hommes, les produits d'entretien et de soins personnels, les produits de première nécessité, les produits d'épicerie et les produits de première nécessité. DMart exploite environ 324 magasins et est présent dans les États du Maharashtra, du Gujarat, de l'Andhra Pradesh, du Madhya Pradesh, du Karnataka, du Telangana et du Chhattisgarh.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire