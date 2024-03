Avenue Supermarts Limited a informé que M. Ramesh Damani (DIN : 00304347), président et administrateur indépendant de la société, achèvera son deuxième mandat au sein du conseil d'administration de la société le 31 mars 2024. En conséquence, il cessera d'être président et administrateur indépendant de la société à compter de la fermeture des bureaux le 31 mars 2024. Par conséquent, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 16 mars 2024, a approuvé la nomination de M. Chandrashekhar Bhave (DIN : 00059856), administrateur indépendant, au poste de président de la société à compter du 1er avril 2024.

M. Chandrashekhar Bhave est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électricité de l'école d'ingénieurs de Jabalpur. Il possède plusieurs années d'expérience dans les services administratifs de l'État et de l'administration centrale, ainsi que dans la réglementation des valeurs mobilières. Avant de rejoindre la société, il faisait partie de l'administration indienne et a occupé différents postes au sein du gouvernement de l'État et du gouvernement central.

Il a occupé le poste de directeur exécutif principal de la SEBI entre 1992 et 1996, années de formation de la SEBI, au cours desquelles a été entrepris le travail de création de l'infrastructure réglementaire pour les marchés des capitaux. Il a été président et directeur général de la NSDL de 1996 à 2008. Il a été président de la SEBI de 2008 à 2011.

Au cours de cette période, il a également été président du comité régional Asie-Pacifique et membre des comités technique et exécutif de l'Organisation internationale des commissions de valeurs. Il a été membre du conseil d'administration du Public Interest Oversight Board ("PIOB") de 2011 à 2017. Le PIOB est une fondation à but non lucratif enregistrée à Madrid, en Espagne.

Le PIOB supervise les travaux des organismes de normalisation de l'International Federation of Accountant du point de vue de l'intérêt public. Il a été administrateur de la fondation IFRS basée à Londres de 2012 à 2018. Il est président de l'Indian Institute for Human Settlements, une société à but non lucratif créée dans le but de créer et de diffuser des connaissances relatives aux établissements humains dans le contexte des zones urbaines.

Il est membre du conseil d'administration de Mahindra and Mahindra Financial Services Limited, Vistaar Financial Services Private Limited, Tejas Networks Limited, Niva Bupa Health Insurance Company Limited, Saankhya Labs Private Limited et membre du conseil d'administration de l'Independent and Public Spirited Media Foundation Trust.