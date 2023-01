La société a déclaré que ses marges de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ont chuté à 8,34 % au troisième trimestre, contre 9,39 % un an plus tôt.

Elle a déclaré que ce déclin reflétait principalement un changement dans le panorama des produits et des ventes discrétionnaires non FMCG plus faibles que prévu.

Les actions d'Avenue Supermarts ont chuté de 5,13 % à 3 665,50 roupies lundi.