Les actions indiennes augmentent grâce à l'énergie et aux métaux

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,58% à 15.926,35, tandis que le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,55% à 53.529,04, à 0358 GMT.

L'indice Nifty des métaux a augmenté de 1% après avoir chuté de près de 2,5% lors de la session précédente, tandis que l'indice de l'énergie était en hausse de 0,86%.

Parmi les gagnants individuels, les actions de PTC India Financial Services ont bondi de 18%, tandis que Marksans Pharma a augmenté de 12% après une proposition de rachat d'actions.

PTC India Financial a été dans le collimateur du régulateur du marché indien pour ses problèmes de gouvernance d'entreprise.

Pendant ce temps, les actions asiatiques ont légèrement augmenté mardi matin, car des données économiques positives et des signes d'apaisement des tensions sino-américaines ont proposé un certain répit aux récentes ventes, bien que les craintes persistantes d'une récession mondiale et d'une inflation galopante aient tenu la plupart des acheteurs à distance. [MKTS/GLOB]