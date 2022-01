AvePoint, Inc. : Cantor Fitzgerald favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 196 M - 173 M Résultat net 2021 -43,2 M - -38,1 M Tréso. nette 2021 275 M - 242 M PER 2021 -14,1x Rendement 2021 - Capitalisation 1 098 M 1 098 M 968 M VE / CA 2021 4,20x VE / CA 2022 3,18x Nbr Employés 1 511 Flottant - Graphique AVEPOINT, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AVEPOINT, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 6,05 $ Objectif de cours Moyen 14,50 $ Ecart / Objectif Moyen 140% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tian Yi Jiang Chief Executive Officer & Director James M. Caci Chief Financial Officer Xun Kai Gong Executive Chairman Wei Chen Chief Technology Officer Dana Louise Simberkoff Chief Risk, Privacy & Information Security Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AVEPOINT, INC. -3.82% 1 098 SALESFORCE.COM, INC. -9.64% 226 186 CLOUDFLARE, INC. -15.78% 35 633 DYNATRACE, INC. -9.63% 15 548 SINCH AB -13.33% 8 416 ANAPLAN, INC. 0.37% 6 795