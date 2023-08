AvePoint, Inc. (AvePoint), anciennement Apex Technology Acquisition Corp, est un fournisseur de solutions de gestion de données Microsoft 365. La société offre une suite complète de solutions de type logiciel-service (SaaS) pour migrer, gérer et protéger les données dans Microsoft 365. Les solutions de gestion de données d'AvePoint aident sa clientèle mondiale à surmonter les défis complexes de transformation, de gouvernance et de conformité dans le cloud Microsoft. Les solutions SaaS d'AvePoint sont également disponibles pour les fournisseurs de services gérés, afin qu'ils puissent mieux soutenir et gérer leurs clients de petites et moyennes entreprises. Ses solutions multi-tenant sont disponibles sur plus de 100 places de marché en nuage dans le monde entier.

Secteur Services et conseils en informatique