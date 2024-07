Avery Dennison Corporation est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériaux autocollants et auto-adhésifs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériaux autocollants et produits spéciaux (69,5%) : papiers, films plastiques, feuilles métalliques et tissus enduits d'adhésifs, films réflecteurs, adhésifs polymères, rubans spéciaux, films très techniques, incrustations, étiquettes auto-adhésives pour piles, timbres-poste, etc. ; - produits de marquage des prix et d'identification (30,5%) : étiquettes imprimées, étiquettes graphiques, code-barres, étiquettes de prix, étiquettes en carton, etc. destinés aux revendeurs, aux fabricants de vêtements et aux distributeurs. Par ailleurs, le groupe propose des étiquettes et des fiches pour copieurs, des imprimantes à jet d'encre et des imprimantes laser, des classeurs, des intercalaires, des pochettes de protection des documents, des marqueurs, des adhésifs, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (30,8%), Asie (30,4%), Europe, Moyen orient et Afrique (27,6%), Amérique latine (7%) et autres (4,2%).