Aveva : filiale de Schneider Electric, va acquérir OSISoft pour 5 mds de dollars

(Actualisation: précisions sur le calendrier de la transaction et les comptes d'OSISoft, réaction en Bourse).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Aveva, filiale britannique à 60% de Schneider Electric, a annoncé mardi un projet de rachat pour 5 milliards de dollars, soit environ 4,2 milliards d'euros, du fabricant californien de logiciels de données industrielles OSIsoft. L'équipementier électrique français soutiendra cette opération en participant à l'augmentation de capital qui y sera associée.

La transaction prévoit le paiement de 600 millions de dollars en actions, via l'émission de nouveaux titres, tandis que les 4,4 milliards de dollars restants seront payés en numéraire. La partie en numéraire sera financée pour 3,5 milliards de dollars via une augmentation de capital et pour 900 millions de dollars par de la trésorerie et de nouveaux instruments de dette.

Aveva réunira en octobre ou en novembre ses actionnaires en assemblée générale pour approuver l'opération et s'attend à ce que la transaction soit finalisée aux alentours de la fin 2020. Le groupe britannique estime que l'acquisition de cette société fondée en 1980 sera relutive sur ses résultats à partir de l'exercice fiscal qui s'achèvera le 31 mars 2022.

Sur la période de juillet 2019 à fin juin 2020, OSISoft a réalisé des revenus de 488,5 millions de dollars et dégagé un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 152,2 millions de dollars. Entre 2016 et 2019, la société a enregistré une croissance organique annuelle moyenne de ses revenus de 9,7% et une progression annuelle moyenne de son Ebit ajusté de 18,5%.

Schneider Electric a souligné mardi "approuver pleinement" ce projet d'acquisition et a indiqué s'être engagé à souscrire à hauteur d'environ 2,1 milliards de dollars à l'augmentation de capital prévue par Aveva. Le groupe garantira par ailleurs 60% du prêt relais qu'Aveva contractera dans le cadre de cette augmentation de capital.

En raison de la composante en actions de la transaction, Schneider Electric indique que sa participation dans Aveva serait diluée et descendrait à environ 57%, contre un peu plus de 60% actuellement.

Création de valeur pour les clients aussi

"Cette acquisition sera créatrice de valeur non seulement pour les clients industriels mais aussi pour ceux présents dans les autres marchés finaux de Schneider Electric: les bâtiments, les infrastructures et les data centers", a précisé le groupe français dans un communiqué.

L'industriel estime que l'acquisition de OSIsoft aura un impact positif sur sa marge d'exploitation ajustée (Ebita ajusté) d'environ 30 points de base sur la base des douze derniers mois.

Schneider Electric a par ailleurs indiqué prévoir à court terme la suspension de son programme de rachat d'actions actuel, invoquant les "incertitudes économiques" et "les effets du projet d'acquisition".

"La politique d'allocation financière du groupe pour la croissance externe sur les activités coeur, la vente des activités non-cœur et la politique de dividende demeurent inchangées", a également indiqué Schneider Electric.

A la suite de ces informations, l'action Schneider Electric progresse de 0,6% à la Bourse de Paris à 106,15 euros vers 10h10 tandis qu'Aveva prend 2,3% à la Bourse de Londres à 44,29 livres.

