Aveva : Invest Securities abaisse son objectif

Invest Securities indique qu'à l'issue de ce point sur l'activité du 3ème trimestre sans véritable surprise, son principal ajustement concerne l'objectif de cours revu à 4 000p (contre 4 800p) pour tenir compte de la hausse des taux et de la prime de risque (WACC de 6,42% contre 5,72%).



' Alors que le titre, comme l'ensemble des valeurs de croissance à multiples élevés, sous-performe depuis le début d'année (-17,4pts), nous réitérons notre opinion achat, les niveaux actuels de valorisation ne reflétant pas (i) la création de valeur liée à l'intégration d'OSIsoft et (ii) une éventuelle bonne surprise sur la performance organique (non intégrée à ce stade dans nos attentes) en lien avec la reprise des investissements du segment Pétrole & Gaz (40% du CA) avec l'envolée des prix ' indique Invest Securities.



