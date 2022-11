Aveva : Invest Securities réitère son conseil sur le titre

Les actionnaires ont accepté vendredi l'offre réévaluée de Schneider. Invest Securities estime que le français a franchi le principal obstacle au rachat des minoritaires, l'accord des autorités britanniques ne faisant selon lui guère de doute vu qu'elles avaient accepté la prise de contrôle par le français en 2018.' Le retrait de cote devrait intervenir au T1 23. Nous réitérons notre opinion neutre, avec un objectif de cours ajusté sur les termes réévalués de l'offre ' indique Invest Securities.' Rappelons que si nous considérons que le prix valorise correctement Aveva dans le contexte actuel de hausse des taux et d'accélération de la migration vers le SaaS et l'abonnement, nous estimons également que Schneider se révèle opportuniste sur le timing de l'opération et bénéficiera d'une trajectoire de croissance et de rentabilité chez Aveva bien supérieure une fois la migration finalisée ' rajoute le bureau d'analyses.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.