Aveva : Invest Securities relève son objectif de cours

22/09/2020 | 09:57

Invest Securities confirme son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 4700p (contre 3800p).



' Deux ans après la fusion avec les activités logicielles de Schneider, Aveva franchit une nouvelle étape de son histoire avec l'annonce du rachat d'OSIsoft pour 5Mds$ ' indique le bureau d'analyses.



' L'intérêt stratégique de l'opération est séduisant (complémentarité des solutions, moindre exposition au secteur Pétrole & Gaz...) mais méritera d'être précisé. En revanche, la relution liée à l'opération est limitée (+3% avant synergies, +8% après), OSIsoft étant acquise avec une prime de +40% sur les multiples d' Aveva et financée essentiellement (70%) via une AK qui pourrait nécessiter une décote ' rajoute Invest Securities.



' Dans l'attente des modalités de l'AK, nous n'intégrons pas l'opération dans nos attentes '.



