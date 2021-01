Aveva : Invest Securities relève son opinion

Invest Securities relève son opinion sur Aveva de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours revu de 4400 à 4350 pence, ce dernier intégrant désormais OSIsoft et l'augmentation de capital de fin 2020 (expliquant ainsi une révision en baisse de -20% de ses BNA).



Alors que le groupe faisait face à un momentum adverse à l'automne, l'analyste met en avant le rebond de l'activité au troisième trimestre 2020-21 (octobre-décembre) et du baril (+50% depuis le point bas de novembre), et la finalisation imminente du rachat d'OSIsoft.



'Si le titre est bien orienté depuis le début d'année (+18%), nous estimons que le retour d'un momentum court terme positif, combiné au bien-fondé du rationnel stratégique de l'acquisition, mérite une revalorisation', juge-t-il.



