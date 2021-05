Aveva : UBS reste à 'achat', ajuste son objectif de cours

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Aveva avec un objectif de cours ajusté de 3935 à 3960 pence, ce qui implique un potentiel de hausse de 21% pour l'action de l'éditeur britannique de logiciels pour l'industrie.



'Nous voyons la journée investisseurs de juillet mettre en évidence les puissants moteurs structurels et les synergies d'OSISoft', indique le broker dans le résumé de sa note, ajoutant que 'la transition du modèle d'activité laisse l'action à un prix attractif'.



