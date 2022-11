Aveva : approbation de l'offre de Schneider Electric

Schneider Electric fait savoir que les actionnaires d'AVEVA ont approuvé l'offre ferme d'achat de Schneider Electric portant sur l'ensemble du capital social, émis et à émettre d'AVEVA, non détenu par Schneider Electric.



'Les actionnaires minoritaires d'AVEVA ont voté à la majorité requise en faveur de l'offre améliorée et finale, en numéraire, précédemment annoncée au prix de 3 225 pence par action', indique Schneider.



Sous réserve de la validation par les instances juridiques compétentes et de la satisfaction des conditions, la réalisation de l'opération est actuellement prévue pour le premier trimestre 2023.



