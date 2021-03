Aveva : filiale de Schneider Electric, finalise le rachat d'OSIsoft pour 5 mds de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Aveva, une filiale britannique de Schneider Electric, a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de l'éditeur californien de logiciels de données industrielles OSIsoft pour un montant de 5 milliards de dollars, soit environ 4,2 milliards d'euros.

Schneider Electric a soutenu cette opération en participant à l'augmentation de capital de 2,84 milliards de livres sterling, représentant 3,3 milliards d'euros, réalisée en novembre dernier par Aveva pour financer cette transaction.

OSIsoft sera entièrement consolidée au sein de la division Automatismes industriels de Schneider Electric, au travers d'Aveva, dont l'équipementier électrique français détient désormais 58,6% du capital.

Aveva estime que l'acquisition d'OSISoft, une société non cotée fondée en 1980, sera relutive sur ses résultats à partir de l'exercice qui s'achèvera le 31 mars 2022.

Sur la période de juillet 2019 à fin juin 2020, OSIsoft a réalisé un chiffre d'affaires de 488,5 millions de dollars et dégagé un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 152,2 millions de dollars. Entre 2016 et 2019, la société a enregistré une croissance organique annuelle moyenne de ses revenus de 9,7% et une progression annuelle moyenne de son Ebit ajusté de 18,5%.

Cette acquisition doit permettre à Aveva de diversifier ses revenus, en renforçant le groupe britannique dans l'alimentaire, les sciences de la vie et la pharmacie.

