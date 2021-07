Aveva : gain de 2%, un analyste relève sa cible

Aveva a gagné plus de 2% à Londres, porté par l'analyse d'Invest Securities qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 4250 à 4600 pence, sur la base d'une attente de marge d'EBITDA normative relevée de 35 à 37,5% pour l'éditeur britannique de logiciels pour l'industrie.



'Au cours d'une présentation longue et détaillée, le management a présenté sa feuille de route pour les cinq prochains exercices', note l'analyste, jugeant que cette feuille de route particulièrement attendue s'est montrée 'convaincante et séduisante'.





