Aveva : pénalisé par une dégradation de broker

28/10/2020 | 16:13

Aveva lâche près de 4% à Londres et sous-performe ainsi un FTSE en repli d'un peu plus de 3%, sur fond de propos de Crédit Suisse qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' malgré un objectif de cours ajusté de 4700 à 4800 pence.



S'il se dit 'encouragé par l'acquisition récemment annoncée d'OSIsoft', le broker juge que certains facteurs, comme la cyclicité du modèle d'activité, limiteront le potentiel de hausse à court terme, et pointe la proximité du cours actuel avec son nouvel objectif de cours.



