AVI Japan Opportunity Trust plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une croissance du capital en investissant dans un portefeuille ciblé d'actions japonaises de petite capitalisation surcapitalisées. Asset Value Investors s'appuiera sur ses trois décennies d'expérience en matière d'investissement dans les sociétés adossées à des actifs pour s'engager auprès de la direction des entreprises et contribuer à dégager de la valeur dans ce secteur du marché peu étudié. Elle investit dans divers secteurs, tels que les matériaux, les biens d'équipement, les logiciels et les services, le matériel et l'équipement technologiques, les services commerciaux et professionnels, l'immobilier, les automobiles et les composants, la vente au détail de produits alimentaires et de produits de base, le transport et la vente au détail. Asset Value Investors Limited est le gestionnaire d'investissement et le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds