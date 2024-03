L'entreprise sud-africaine AVI Ltd a annoncé une croissance de ses bénéfices semestriels de 17,4 % lundi, le producteur de denrées alimentaires et le détaillant de mode ayant augmenté ses prix pour freiner la hausse des coûts des intrants.

Les producteurs de biens de consommation du monde entier ont augmenté leurs prix pour faire face à la hausse des coûts de presque toutes les matières premières, de l'énergie et de l'emballage après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a aggravé les blocages de la chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie.

Cependant, ils sont confrontés au défi de savoir dans quelle mesure ils peuvent augmenter les prix sans sacrifier les volumes, car les consommateurs de plus en plus conscients des coûts réduisent leurs dépenses.

En outre, les coupures d'électricité paralysantes ont ajouté des coûts directs de 21,1 millions de rands (1,11 million de dollars) au cours de la période de référence, a déclaré le fabricant du thé Five Roses et des biscuits Bakers.

Ses actions étaient en hausse de 0,3 % dans les premiers échanges.

AVI a déclaré que le bénéfice net par action (HEPS) pour les six mois se terminant le 31 décembre a augmenté de 318,9 cents à 374,3 cents.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 7,1% pour atteindre 8,3 milliards de rands, bénéficiant de l'amélioration des volumes de vente et de l'augmentation des prix de vente dans les secteurs du thé et du café, des snacks et de la mode.

Les augmentations de prix, le contrôle des coûts et la couverture des risques de change ont protégé les marges, a ajouté le groupe.

I&J, l'entreprise de poisson surgelé du groupe, a connu un premier semestre difficile avec des revenus en baisse de 5,1 % en raison de faibles taux de capture, d'une concurrence agressive et de la perte de ventes à l'exportation due à des inefficacités dans le port de Cape Town, a déclaré AVI.

Les principaux ports d'Afrique du Sud sont aux prises avec des retards et des encombrements dus au sous-investissement dans l'équipement de la part de l'entreprise publique de logistique Transnet. AVI a déclaré que ces inefficacités portuaires, les coupures d'électricité et les défaillances continues des infrastructures continueront d'accroître les coûts et la complexité de ses activités.

L'inefficacité des ports sud-africains et, plus récemment, l'impact des perturbations du transport maritime par la mer Rouge ont augmenté les coûts et les délais d'expédition.

"Nous avons compensé ces risques en avançant les dates d'expédition et en augmentant les stocks de sécurité, et nous ne prévoyons pas de perturbation importante de notre capacité d'approvisionnement au cours du second semestre", a ajouté AVI.

D'autres détaillants du secteur de la mode sont également confrontés au problème, ce qui les oblige à augmenter la production locale. La société sud-africaine de services alimentaires Bid Corporation détient également des stocks tampons pour atténuer l'impact.

(1 $ = 19,0692 rand)