Aviat Networks, Inc. est un fournisseur mondial de solutions de réseaux à micro-ondes. La société conçoit, fabrique et vend une gamme de produits, de solutions et de services de réseaux sans fil. En outre, elle fournit également des routeurs et une gamme d'outils logiciels et d'applications pour permettre le déploiement, la surveillance, la gestion et l'optimisation de ses systèmes, ainsi que pour automatiser la conception et l'approvisionnement des réseaux. La société sert les fournisseurs de services de communications (FSC) et les opérateurs de réseaux privés. Le portefeuille de produits de la société comprend des radios tout extérieur, des radios tout intérieur, des radios à montage fractionné, des routeurs hyperfréquences, des commutateurs hyperfréquences, des liaisons hyperfréquences et la gestion des éléments. Ses logiciels hébergés comprennent Aviat Design, Frequency Assurance Software (FAS) et Health Assurance Software (HAS). Le portefeuille de services de la société comprend des services de projet, des services gérés, des services de soutien et de certification. Elle sert des clients au Canada, au Mexique, au Kenya et en Arabie Saoudite, entre autres.

Secteur Communications et réseautage