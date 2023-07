AViC Co Ltd est une société basée au Japon qui se consacre principalement aux activités de marketing numérique. Le segment Digital Marketing Business fournit des services de marketing numérique de haute qualité, principalement à des clients disposant de budgets publicitaires moyens ou modestes. La société fournit des services de publicité sur Internet, tels que l'achat d'espaces publicitaires auprès de sociétés de gestion des médias, la mesure de l'efficacité de la publicité et le rôle d'agent d'exploitation publicitaire pour les clients. La société fournit également des services de conseil en optimisation des moteurs de recherche (SEO) qui mesurent l'efficacité des mesures SEO, telles que l'optimisation de la structure interne des sites web cibles et la création de contenu à publier sur ces sites, puis fournit des solutions complètes et une diffusion appropriée de l'information pour les clients.

Secteur Publicité et marketing