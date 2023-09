Avicanna Inc. est une société biopharmaceutique canadienne en phase de commercialisation. La société est engagée dans la recherche et le développement de cannabinoïdes et de produits fondés sur des preuves pour le consommateur mondial, ainsi que pour les segments de marché médical et pharmaceutique. La plateforme scientifique de la société commercialise plus de vingt produits dans quatre segments de marché : Produits médicaux à base de cannabis et produits de bien-être, produits dermo-cosmétiques à base de CBD, produits pharmaceutiques et matières premières à base de cannabis, semences et formulations en vrac. Ses produits de cannabis médical et de bien-être sont une gamme avancée de produits de cannabis de qualité pharmaceutique contenant des ratios variables de cannabidiol (CBD) et de tétrahydrocannabinol (THC), commercialisés sous la marque RHO Phyto. Ses produits dermo-cosmétiques au CBD sont commercialisés sous les marques Pura H&W ou Pura Earth. Ses médicaments candidats à base de cannabinoïdes apportent des solutions à des besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la dermatologie, de la douleur chronique et de divers troubles neurologiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale