Avid Bioservices, Inc. est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO). La société fournit une gamme de services allant du développement de processus à la fabrication clinique et commerciale de produits biologiques selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (CGMP) pour les industries biotechnologiques et biopharmaceutiques. Elle opère dans un seul secteur, celui des services de fabrication et de développement sous contrat. Les services de la société comprennent la fabrication de produits cliniques et commerciaux, l'emballage en vrac, les tests de libération et de stabilité et le soutien aux soumissions réglementaires. La société fournit également une variété de services de développement de processus, y compris le développement et l'optimisation en amont et en aval, le développement de méthodes analytiques, les tests et la caractérisation. Elle fournit des services de biofabrication entièrement intégrés et personnalisés qui soutiennent ses clients depuis le stade préclinique jusqu'au lancement commercial et à l'approvisionnement.

Secteur Produits pharmaceutiques