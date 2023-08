Avid Technology, Inc. est un fournisseur de technologies qui alimente l'industrie des médias et du divertissement. La société développe, commercialise, vend et prend en charge des logiciels et des solutions intégrées pour la création, la gestion et la distribution de contenus vidéo et audio. Elle fournit une plateforme ouverte pour les médias numériques, ainsi qu'un ensemble d'outils logiciels et de solutions de flux de travail. Ses solutions sont utilisées dans les installations de production et de postproduction, les studios de cinéma, les réseaux, les chaînes de télévision affiliées, indépendantes et câblées, les studios d'enregistrement, les salles de spectacle, les agences de publicité, les institutions gouvernementales et éducatives, les services de communication d'entreprise et par les professionnels indépendants de la création vidéo et audio, ainsi que par les professionnels en devenir. Ses solutions logicielles créatives comprennent les outils Media Composer, Pro Tools et Sibelius, ainsi que Avid Link. Ses solutions logicielles d'entreprise s'appuient sur la plate-forme MediaCentral et sur une série d'applications, de modules et de services.

Secteur Logiciels