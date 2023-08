La société de capital-investissement Symphony Technology Group (STG) est sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir le fabricant de logiciels d'édition multimédia Avid Technology Inc. pour un montant proche de 1,4 milliard de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

STG achètera Avid pour un peu plus de 27 dollars par action en espèces, après avoir remporté une enchère pour la société, ont déclaré les sources. L'opération représente une prime de 32 % par rapport au cours de clôture de l'action d'Avid le 23 mai, la veille du jour où Reuters a rapporté que la société envisageait une vente.

L'accord pourrait intervenir en même temps que la publication des résultats trimestriels d'Avid, plus tard dans la journée de mercredi, ont ajouté les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées avant une annonce officielle.

Avid s'est refusé à tout commentaire. STG n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Fondée en 1987, Avid fournit des logiciels et du matériel d'édition principalement aux industries du divertissement. Ses produits, qui ont été utilisés dans la production de films à succès tels que "Top Gun : Maverick" et "Avatar : The Way of Water", comprennent Media Composer, MediaCentral et AirSpeed.

Impactive Capital LP, un fonds spéculatif activiste et le plus grand actionnaire d'Avid, est représenté au conseil d'administration de la société basée à Burlington, dans le Massachusetts, après avoir conclu un accord avec la société en 2019.

STG, basée à Palo Alto, en Californie, est une société de capital-investissement de taille moyenne qui se concentre sur les investissements technologiques. Au début de l'année, STG a conclu un accord pour privatiser Momentive Global Inc, la société mère de SurveyMonkey, dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard de dollars.

STG gère actuellement environ 10 milliards de dollars d'actifs et a investi dans plus de 50 entreprises du secteur technologique. (Reportage de Milana Vinn et Anirban Sen à New York ; rédaction de Jonathan Oatis)