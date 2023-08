Symphony Technology Group (STG) et Francisco Partners font partie des sociétés de capital-investissement en lice pour l'acquisition du fabricant de logiciels d'édition multimédia Avid Technology Inc, selon des personnes au fait du dossier.

Avid a commencé à explorer des options, y compris une vente, avec l'aide de la banque d'investissement Goldman Sachs Group au début de l'année, a rapporté Reuters en mai.

Un accord pourrait être conclu dès ce mois-ci, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles. Avid devrait publier ses résultats trimestriels le 9 août.

Les actions d'Avid, dont le siège est à Burlington (Massachusetts), se négociaient à 22,96 dollars jeudi, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars.

Avid, Goldman et STG n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, tandis que Francisco Partners s'est refusé à tout commentaire.

STG, basée à Palo Alto, est une société de capital-investissement de taille moyenne qui se concentre sur les investissements technologiques. Au début de l'année, STG a conclu un accord pour racheter Momentive Global Inc, la société mère de SurveyMonkey, dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard de dollars.

Francisco Partners est un investisseur prolifique dans le domaine de la technologie, qui a levé plus de 45 milliards de dollars à ce jour. En début de semaine, Francisco Partners s'est associé à TPG Inc pour acquérir New Relic pour 6,5 milliards de dollars.

Fondée en 1987, la société Avid fournit des logiciels et du matériel de montage principalement aux industries du divertissement. Ses produits, qui ont été utilisés dans la production de films à succès tels que "Top Gun : Maverick" et "Avatar : The Way of Water", comprennent Media Composer, MediaCentral et AirSpeed.

Un fonds spéculatif activiste et le plus grand actionnaire d'Avid, Impactive Capital LP, est représenté au conseil d'administration de la société après avoir conclu un accord avec la société en 2019. (Reportage de Milana Vinn et Anirban Sen à New York ; Rédaction de Sharon Singleton)