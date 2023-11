Avidian Gold Corp. se consacre à l'acquisition et à l'exploration de projets aurifères. La société a le droit d'explorer quatre propriétés aurifères aux États-Unis d'Amérique et détient une participation de 32 % dans High Tide Resources Corp. qui a le droit d'explorer deux propriétés dans l'est du Canada. Ses projets comprennent la propriété Golden Zone, la propriété Amanita et la propriété Jungo. La propriété d'or-argent-cuivre Golden Zone se trouve dans le district Upper Chulitna du district minier de Valdez Creek et constitue un système aurifère lié à une intrusion (IRGS) situé dans la ceinture minérale de Kuskokwim sur le côté sud de la faille de Denali, dans le centre-sud de l'Alaska. Le bloc de claims de la propriété Amanita comprend 88 claims filoniens situés dans le district minier de Fairbanks, à environ 25 kilomètres au nord-est de Fairbanks, en Alaska. La propriété Jungo a une superficie d'environ 19,6 kilomètres carrés et comprend environ 235 claims non brevetés. Ses autres propriétés comprennent Labrador West et Lac Pegma.

Secteur Or