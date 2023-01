Gina Lollobrigida : De la légende du cinéma d'après-guerre à l'artiste

Au sommet de sa gloire dans les années 1950 et 1960, Lollobrigida, que l'on appelait simplement "La Lollo", était une incarnation internationalement reconnue du cinéma italien d'après-guerre, rivalisant seulement avec Sophia Loren.

De nature tempétueuse et impulsive, elle a de nouveau fait les gros titres en 2006, lorsqu'à 79 ans, elle a annoncé qu'elle allait épouser un homme de 34 ans son cadet. Elle a ensuite annulé le mariage, reprochant aux médias de l'avoir gâché.

"Toute ma vie, j'ai voulu un véritable amour, un amour authentique, mais je n'en ai jamais eu. Personne ne m'a jamais vraiment aimée. Je suis une femme encombrante", a-t-elle déclaré à un interviewer alors qu'elle avait 80 ans.

Née dans une famille ouvrière d'une région montagneuse pauvre à l'est de Rome, elle a étudié la sculpture puis a fait son entrée dans le monde du cinéma après avoir terminé troisième au concours de beauté Miss Italia 1947. (La gagnante cette année-là était Lucia Bose).

L'une de ses premières prestations est le rôle de Gemma, la malheureuse adultère dans le film de 1953 du réalisateur Mario Soldati "La Provinciale" (The Wayward Wife).

Elle a connu la gloire en Italie avec les rôles principaux de deux comédies italiennes de Luigi Comencini - "Pain, amour et rêves" et "Pain, amour et jalousie".

LA PLUS BELLE FEMME DU MONDE

Un rôle face à Humphrey Bogart dans le film "Beat the Devil" de John Huston en 1954, a scellé sa renommée mondiale et en 1955, elle a réalisé ce qui est devenu l'un de ses films phares, "La plus belle femme du monde".

Elle a également été dirigée par d'autres sommités du cinéma telles que René Clair et Carol Reed.

Mais bien qu'elle ait joué aux côtés d'autres stars américaines telles que Frank Sinatra et Burt Lancaster, elle n'a jamais eu le déclic à Hollywood et a préféré travailler plus près de chez elle, tournant des films tout au long des années 1960 avec des réalisateurs tels que Mario Bolognini.

Son dernier film connu est peut-être "Buona Sera, Mrs. Campbell", une farce du réalisateur Melvin Frank qui mettait également en vedette Phil Silvers, Peter Lawford et Telly Savalas.

Elle y jouait le rôle de Carla, une Italienne qui avait des liaisons avec trois soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale et les retrouvait tous lors d'une réunion d'escadron 20 ans plus tard.

Née le 4 juillet 1927, Lollobrigida a fui la région rurale où elle est née avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite été envoyée à l'Académie des Beaux-Arts de la capitale pour compléter son éducation.

Elle a d'abord gagné sa vie en tant que modèle pour les fotoromanzi, les romans photographiques avidement lus en Italie, en utilisant le nom de scène Diana Loris.

Lollobrigida a accompagné son succès à l'écran d'une vie trépidante, souvent turbulente, qui a fourni une riche source pour les paparazzi et les auteurs de potins italiens.

Elle a essayé de préserver sa vie privée, se retirant dans une villa isolée sur l'ancienne voie Appienne de Rome, qui était décorée de ses propres sculptures et peintures ainsi que d'œuvres d'art qu'elle collectionnait lors de ses voyages dans le monde.

En 1950, elle épouse le médecin émigré yougoslave Milko Skofic, qui devient son manager. Le couple a eu un fils, Milko Junior.

Ils se sont séparés après presque 17 ans, et Lollobrigida a déclaré plus tard qu'elle n'avait aucune intention de se remarier. "Les mariages sont ennuyeux et ressemblent presque toujours à des enterrements, et les couples se restreignent trop souvent l'un l'autre", a-t-elle déclaré.

ELLE VOULAIT ÉPOUSER UN HOMME PLUS JEUNE

Cependant, en 2006, alors qu'elle avait 79 ans, elle a annoncé son intention d'épouser Javier Rigau, un Espagnol de 34 ans son cadet avec qui elle entretenait une amitié confidentielle et étroite depuis des années.

Quelques mois plus tard, elle a annulé le mariage, affirmant que la couverture médiatique avait ruiné sa vie avec "des attaques sans fin, des calomnies et de la violence".

Elle a blâmé les médias espagnols d'avoir attaqué Rigau comme un opportuniste.

"D'une certaine manière, je me sens responsable qu'il (Rigau) ait subi tout cela parce qu'il est lié à moi", a-t-elle déclaré dans une interview à Reuters. Je suis plus habituée à ce qu'on écrive des faussetés sur moi".

Lors d'un voyage aux États-Unis, elle a demandé au Congrès américain d'adopter des lois plus strictes protégeant la vie privée des personnes contre l'intrusion des médias.

"La loi doit empêcher les médias de poursuivre ce comportement absurde", a-t-il déclaré à l'époque.

Lorsqu'elle a cessé de tourner des films, Lollobrigida a développé de nouvelles carrières en tant que photographe et sculpteur. Elle a également été ambassadrice de bonne volonté pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et son Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Entre 1972 et 1994, elle a publié six livres de ses photographies, dont Italia Mia (Mon Italie), The Philippines, et the Wonder of Innocence, des photographies d'enfants et pour les enfants.

"Les enfants, avec leurs grands yeux écarquillés, nous interrogent. Leurs regards devraient nous aider à renoncer à l'égoïsme qui laisse sans doute nos cœurs à nu", écrit-elle dans son introduction.

En 1975, elle a réalisé un film documentaire intitulé "Portrait de Fidel Castro" et a été entourée pendant des années de rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec le leader cubain.

Dans ses dernières années, elle est revenue à son premier amour, la sculpture, en gardant une maison d'été dans la ville toscane de Pietrasanta, une colonie d'artistes où elle a travaillé avec des sculpteurs tels que Bottero.

Elle y a présenté une exposition personnelle en 2008, qu'elle a dédiée à son amie, la regrettée chanteuse d'opéra Maria Callas.

Des expositions de ses statues en marbre et en bronze ont également eu lieu à Paris, à Moscou et aux États-Unis.

En 2013, alors qu'elle avait 85 ans, une vente aux enchères de ses bijoux par Sotheby's à Genève a rapporté 4,9 millions de dollars et a établi un record pour une paire de boucles d'oreilles en diamant et perle, vendue 2,37 millions de dollars. Les recettes ont été reversées à la recherche sur les cellules souches.

"Les bijoux sont censés donner du plaisir et pendant de nombreuses années, j'ai eu un énorme plaisir à porter les miens", a-t-elle déclaré. "Vendre mes bijoux pour aider à sensibiliser le public à la thérapie par cellules souches, qui peut guérir tant de maladies, me semble être une utilisation merveilleuse de ces bijoux."