AvidXchange Holdings Inc. est une société basée aux États-Unis, qui fournit des logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) et des solutions de paiement pour les entreprises et les fournisseurs du marché. La société fournit un logiciel de bout en bout en tant que service (SaaS) et une plate-forme de paiement qui numérise et automatise les flux de travail des comptes fournisseurs. Elle a développé une plateforme technologique qui fournit des solutions au flux de travail des acheteurs du marché. L'activité opérationnelle de la société passe par des back-offices à forte consommation de papier, en particulier dans leurs flux de travail de comptabilité fournisseurs. La plateforme de la société automatise les flux de paiement de bout en bout pour les acheteurs et améliore l'expérience de paiement des fournisseurs grâce à des produits et des fonctionnalités tels que le logiciel d'automatisation des comptes fournisseurs, le réseau AvidPay et le gestionnaire de flux de trésorerie.

Secteur Services et conseils en informatique