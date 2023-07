Avient Corporation fournit des solutions matérielles spécialisées et durables. La société opère à travers deux segments : Les couleurs, les additifs et les encres, et les matériaux d'ingénierie spécialisés. Le segment Couleur, Additifs et Encres est un formulateur de concentrés de couleurs et d'additifs spécialisés sur mesure sous forme solide et liquide pour les thermoplastiques, de dispersions pour les thermodurcissables, ainsi que d'encres spécialisées. Le segment Specialty Engineered Materials est un formulateur de formulations de polymères spécialisés et durables, de services et de solutions pour les concepteurs, les assembleurs et les transformateurs de matériaux thermoplastiques sur toute une série de marchés et d'applications finales. La société possède environ 104 sites de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique (EMEA). Ses marchés finaux comprennent les biens de consommation, l'emballage, la défense, les soins de santé, l'industrie, le transport, le bâtiment et la construction, les télécommunications et l'énergie.

Secteur Chimie de spécialité