Avingtrans dit qu'Adaptix, sa société émettrice, nomme un nouveau président.

Avingtrans PLC - société basée dans le Cambridgeshire, en Angleterre, qui conçoit, fabrique et fournit des composants critiques, des modules, des systèmes et des services associés aux secteurs de l'énergie, de la médecine et de l'industrie - indique qu'Adaptix Ltd a nommé Willem Baralt comme nouveau président, succédant au directeur général d'Avingtrans, Steve McQuillan, qui a rejoint le conseil d'Adaptix à titre intérimaire en décembre. McQuillan restera un directeur non exécutif.

Fin janvier, Avingtrans a déclaré qu'Adaptix avait reçu l'autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour son premier produit d'imagerie médicale orthopédique. En 2021, Avingtrans a investi 4 millions de GBP dans Adaptix pour une participation de 12 % dans l'entreprise. En décembre 2022, elle a annoncé un investissement supplémentaire de 2 millions de GBP au moyen d'une note de prêt convertible.

