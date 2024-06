Avingtrans PLC est une société d'ingénierie internationale. La société conçoit, fabrique et fournit des équipements originaux, des systèmes et des services après-vente associés aux secteurs de l'énergie, de la médecine et de l'industrie. Les divisions de la société comprennent Energy Advanced Engineering Systems (AES) et Medical & Industrial Imaging (MII). La division AES s'occupe de la conception, de la fabrication, de l'intégration et de l'entretien d'un vaste portefeuille de produits comprenant des moteurs spécialisés, des pompes, des turbines, des compresseurs, des réservoirs sous pression et des conteneurs. La division AES comprend les unités de Hayward Tyler au Royaume-Uni (Luton et East Kilbride), aux États-Unis (Vermont et Michigan), en Chine et en Inde, ainsi que Metalcraft, Ormandy, Composite Products, Booth Industries et Slack and Parr. Sa division MII produit des systèmes compacts d'imagerie par résonance magnétique (IRM) sans hélium, des systèmes de résonance magnétique nucléaire (RMN) et des systèmes de radiographie 3D.

Secteur Machines et équipements industriels