Avingtrans PLC est une société d'ingénierie internationale. Elle conçoit, fabrique et fournit des équipements d'origine, des systèmes et des services après-vente associés aux secteurs de l'énergie, de la médecine et de l'industrie. Ses segments comprennent Energy-EPM, Energy-PSRE et Medical-MII. Le segment Énergie-EPM conçoit, fabrique et entretient des moteurs électriques et des pompes à performance critique pour l'industrie mondiale de l'énergie, en tant que fournisseur d'équipements d'origine (OEM). Le segment Énergie - PSRE conçoit, fabrique, intègre et entretient une gamme de produits, notamment des compresseurs de gaz, des réservoirs sous pression, des portes anti-explosion et des conteneurs. Le segment Médical-MII conçoit et fabrique des équipements pour les communautés médicales, scientifiques et de recherche, notamment des produits pour les équipements de diagnostic médical, des cuves à vide et des matériaux composites pour les organismes de recherche, des aimants conducteurs et des systèmes cryogéniques sans hélium pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la résonance magnétique nucléaire (RMN).

Secteur Machines et équipements industriels